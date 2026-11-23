Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовить к возможной войне не только военных, но и обычных граждан, бизнес и органы власти. По его словам, на случай вооружённого конфликта каждый должен заранее понимать свою роль. С таким заявлением он выступил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

«Страны НАТО должны готовить всё общество, включая бизнес, государственные и местные администрации и граждан на индивидуальном уровне», — сказал Рютте.

Особое внимание генсек уделил работе гражданской инфраструктуры. Он считает, что население необходимо убедить в способности государств обеспечить бесперебойную подачу электричества и тепла даже в условиях войны. Больницы, транспорт и системы связи также должны продолжать функционировать.

В качестве примера Рютте привёл Норвегию, Швецию и Данию. По его оценке, эти государства лучше других понимают, какие задачи в случае военного конфликта должны выполнять гражданские службы. Речь идёт в том числе о совместной работе полиции, скорой помощи и пожарных, которые должны поддерживать военных, не вмешиваясь в их операции.

Глава НАТО также потребовал ускорить выполнение решений саммита альянса в Гааге об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП. Из этой суммы 3,5% предполагается направлять непосредственно на вооружения и содержание армий, а ещё 1,5% — на инфраструктуру и повышение устойчивости гражданских объектов к возможным разрушениям.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая обвинила НАТО в подготовке к вооружённому столкновению с РФ в перспективе трёх-пяти лет. При этом главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич не считает прямой конфликт с Россией неизбежным или возможным в ближайшее время. Он призвал европейские страны сохранять каналы связи с Москвой, чтобы снизить риски недопонимания.