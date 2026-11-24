Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к возможному военному противостоянию с Россией не стоит воспринимать слишком серьёзно. Такое мнение «Ленте.ру» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор считает, что позиция руководителя альянса может быстро измениться, поэтому его заявления не должны становиться поводом для излишнего беспокойства.

«Вы знаете, у господина Рютте семь пятниц на неделе. Он может через два часа поменять своё решение. Мы это уже проходили. Поэтому я бы спокойно относился к его высказываниям», — заявил Джабаров.

По мнению парламентария, генеральный секретарь НАТО не является самостоятельной политической фигурой и во многом зависит от позиций других участников альянса.

Джабаров также отметил, что НАТО стремится сохранить влияние на отношения России с западными странами и демонстрировать свою значимость в международной политике.

При этом сенатор выразил сомнение в перспективах возможного военного противостояния, о котором говорит Рютте, и призвал не поддаваться на подобную риторику.

Напомним, ранее Марк Рютте призвал готовить граждан и бизнес стран НАТО к возможной войне. По его словам, на случай вооружённого конфликта каждый должен заранее понимать свою роль. Особое внимание генсек НАТО уделил работе гражданской инфраструктуры.