Лавров исключил торг правами русскоязычных при урегулировании на Украине

Права русскоязычных жителей Украины не могут становиться предметом торга при урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов в Москве. Сам конгресс проходит 16–18 сентября.

По словам министра, Москва на предложения иностранных коллег о посредничестве отвечает призывом добиться от Киева прекращения ограничений русского языка.

«Мы им говорим: «Запретите им запрещать русский язык». Нам отвечают: «Когда начнутся переговоры, это может быть одним из условий»», — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что выполнение международных обязательств по соблюдению прав человека не должно превращаться в условие для переговорного обмена. Лавров также напомнил, что Устав ООН, помимо принципа территориальной целостности, закрепляет право народов на самоопределение и необходимость соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.

«Не может быть никакой торговли с обязательствами, которые все взяли на себя и обязаны выполнять. Но Запад прощает киевскому режиму всё», — заявил министр.

Ранее Лавров назвал выполнение задач СВО условием урегулирования конфликта на Украине. Среди причин кризиса министр отдельно упомянул ситуацию с русским языком, образованием, СМИ и культурой на Украине.