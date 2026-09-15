Лавров: Макрон может отговаривать лидеров Африки от саммита в Москве

Президент Франции Эмманюэль Макрон может пытаться отговорить африканских лидеров приезжать на саммит Россия — Африка в Москве, считает Сергей Лавров. Глава МИД РФ заявил об этом на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

По словам министра, у российской стороны есть подозрения, основанные на некоторых фактах, что во время поездки по Африке Макрон будет убеждать партнёров Москвы отказаться от участия во встрече на высшем уровне.

Лавров связал возможные действия французского лидера именно с предстоящим российско-африканским саммитом. Других подробностей или конкретных подтверждений своих подозрений глава МИД в приведённом комментарии не назвал.

Третий саммит Россия — Африка запланирован на 28–29 октября 2026 года в Москве. Эти даты указаны на официальном сайте мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин лично пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммит Россия — Африка в Москве. Приглашение прозвучало во время их встречи на полях саммита БРИКС.