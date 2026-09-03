Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 03:11

Лавров на ВЭФ в шутку вспомнил о древнейшей профессии в мире

Лавров назвал дипломатию древнейшей профессией в мире

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что именно дипломатия может считаться древнейшей профессией в мире.

«Дипломатия — это о том, чтобы договориться. Это, я как уже однажды говорил, древнейшая профессия, потому что в отношении той профессии, которую принято было считать древнейшей, всё равно сначала нужно было договорится», — отметил министр.

Лавров: Россия не будет бегать за Европой ради отмены санкций
Лавров: Россия не будет бегать за Европой ради отмены санкций

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия ведёт дела в переговорном процессе «по-благородному» или «по-пацански». Он указал, что российская сторона не привыкла «виснуть у кого-то на руках». В качестве примера дипломат привел ситуацию в Анкоридже. Тогда, по его словам, стороны достигли договорённости касательно предложений президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar