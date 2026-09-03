Лавров на ВЭФ в шутку вспомнил о древнейшей профессии в мире

Глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что именно дипломатия может считаться древнейшей профессией в мире.

«Дипломатия — это о том, чтобы договориться. Это, я как уже однажды говорил, древнейшая профессия, потому что в отношении той профессии, которую принято было считать древнейшей, всё равно сначала нужно было договорится», — отметил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия ведёт дела в переговорном процессе «по-благородному» или «по-пацански». Он указал, что российская сторона не привыкла «виснуть у кого-то на руках». В качестве примера дипломат привел ситуацию в Анкоридже. Тогда, по его словам, стороны достигли договорённости касательно предложений президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.