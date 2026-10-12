Лавров начал переговоры с главой МИД Ливана в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД и по делам миграции Ливана Юсефом Раджи, который впервые приехал с визитом в Москву. Встреча проходит в Доме приёмов российского внешнеполитического ведомства.

Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, а также ситуацию внутри республики и более широкий региональный контекст. Лавров начал встречу со слов благодарности за визит коллеги. Он обратил внимание на трагические события в регионе.

Переговоры проходят на фоне сохраняющейся напряжённости на юге Ливана и вокруг израильско-ливанской границы. Россия поддерживает дипломатические контакты как с Бейрутом, так и с другими участниками ближневосточного урегулирования и регулярно призывает стороны избегать дальнейшей эскалации.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров на Генассамблее ООН призвал искать нестандартные решения для урегулирования кризисов на Ближнем Востоке. Министр подчеркнул, что речь идёт не только о палестинском вопросе, но и о ситуации в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и других странах региона. По его словам, изменить негативные тенденции можно только при активном участии ООН и государств-членов организации.