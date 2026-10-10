Небензя назвал встречу Лаврова с главой МИД ФРГ дипломатическим спектаклем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой Йоханном Вадефулем «дипломатическим спектаклем». По его мнению, немецкий министр предпочёл обсуждению вопросов двусторонних отношений обвинения в адрес Москвы.

«Этот дипломатический спектакль лишь подтвердил отсутствие у нынешнего руководства ФРГ самостоятельной внешнеполитической линии и готовности к серьёзному, взаимоуважительному диалогу с Россией», — сказал Небензя.

По оценке российского дипломата, произошедшее подтвердило отсутствие у нынешнего руководства ФРГ самостоятельной внешнеполитической линии и готовности к серьёзному диалогу с Москвой на основе взаимного уважения.

Небензя заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое прошло по запросу западных стран. Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Берлина.

Напомним, встреча министров иностранных дел прошла 26 сентября в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН. Эти переговоры стали первыми за последние четыре с половиной года контактами между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Лавров заявил, что не услышал ничего нового от главы МИД Германии. По словам главы МИД РФ, он предложил немецкому коллеге первым объяснить, с чем тот пришёл на встречу. Вадефуль зачитал подготовленный текст, который повторял публичные заявления Берлина.