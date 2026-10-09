Появление Шрёдера на дне рождения Путина привело Мерца в ярость

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко осудил бывшего главу правительства ФРГ Герхарда Шрёдера за участие в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина в Москве. Об этом заявил заместитель официального представителя немецкого кабмина Штеффен Майер, передаёт Clash Report.

«Федеральный канцлер считает в этих обстоятельствах практически аморальным то, что господин Шрёдер празднует вместе с господином Путиным», — заявил представитель правительства ФРГ.

В Берлине также сообщили, что ни Министерство иностранных дел Германии, ни немецкое посольство в Москве, ни Министерство внутренних дел заранее не знали о поездке экс-канцлера.

Напомним, Герхард Шрёдер приехал в российскую столицу по делам сети гипермаркетов «Глобус», в наблюдательный совет которой недавно вошёл. Владимир Путин узнал о его приезде из СМИ и пригласил давнего друга к себе домой 7 октября, когда отмечал 74-летие. Позднее Кремль опубликовал фотографии встречи политиков. Визит вызвал критику и со стороны других немецких политиков. В частности, представители «Зелёных» и Свободной демократической партии назвали поездку Шрёдера позором для Германии.