Вадефуль допустил новые переговоры с Россией после диалога с Лавровым

Германия готова к дальнейшим контактам с Москвой, но только при условии, что российская сторона проявит заинтересованность в диалоге. Об этом сообщил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль после встречи с коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, чьи слова передаёт портал Web.de.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности новых встреч, министр подчеркнул, что Берлин их не отвергает.

«Нет, конечно, мы этого не исключаем. Однако с российской стороны должен быть очевиден конструктивный подход», — сказал он.

При этом дипломат усомнился в настрое Москвы на серьёзный разговор. По его словам, он не разглядел у российской стороны желания вести диалог, если судить по короткому выступлению Сергея Лаврова на пресс-конференции. Вадефуль добавил, что при таком формате общения интереса к переговорам не просматривается.

Встреча двух министров прошла 26 сентября в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН. Эти переговоры стали первыми за последние четыре с половиной года контактами между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Инициатива организовать разговор исходила от немецкой стороны, а сама беседа заняла около 20 минут. После встречи Лавров заявил, что не услышал ничего нового от главы МИД Германии.