Лавров начал переговоры с соминистром иностранных дел Никарагуа в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с соминистром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске. Никарагуанский дипломат возглавляет делегацию своей страны на 81-й сессии Генассамблеи ООН и проводит в Нью-Йорке серию двусторонних и многосторонних встреч.

Перед началом встречи дипломаты тепло поприветствовали друг друга. Лавров обратил внимание на плотный график работы делегаций во время недели высокого уровня.

«Загруженные дни», — заметил российский министр. Джентске согласился с Лавровым.

Ранее Life.ru сообщал, что график Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН включает десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут. Российский министр представляет страну на неделе высокого уровня, а его выступление на общих прениях запланировано на 26 сентября.