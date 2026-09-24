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Опубликовано 24 сентября, 18:38

Лавров начал переговоры с соминистром иностранных дел Никарагуа в ООН

Сергей Лавров и Вальдрак Джентске. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Сергей Лавров и Вальдрак Джентске. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с соминистром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске. Никарагуанский дипломат возглавляет делегацию своей страны на 81-й сессии Генассамблеи ООН и проводит в Нью-Йорке серию двусторонних и многосторонних встреч.

Перед началом встречи дипломаты тепло поприветствовали друг друга. Лавров обратил внимание на плотный график работы делегаций во время недели высокого уровня.

«Загруженные дни», — заметил российский министр. Джентске согласился с Лавровым.

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Ранее Life.ru сообщал, что график Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН включает десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут. Российский министр представляет страну на неделе высокого уровня, а его выступление на общих прениях запланировано на 26 сентября.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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