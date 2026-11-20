Западу не стоит рассчитывать, что заявления Москвы о защите русскоязычного населения Украины останутся лишь политическими декларациями. Об этом заявил в интервью проекту «Наше крещение. Предстоятель» министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив западным странам оценку шведского военачальника Михаэля Классона, который говорил о способности русских выполнять обещанное.

Глава МИД обратил внимание на слова начальника штаба ВС Швеции, прозвучавшие в 2023 году: «У русских есть неприятная привычка делать то, что обещают». Министр связал свою позицию с обязательством отстаивать права русских и русскоязычных жителей Украины, включая возможность сохранять родной язык, культуру и религию.

Лавров привёл договорённости 2014 года между Виктором Януковичем и оппозицией, а также Минские соглашения, заключённые в 2015 году. По его оценке, Россия придерживалась достигнутых договорённостей, тогда как западные страны не выполнили свои обязательства.

Ранее Лавров заявил, что Россия продолжит защищать права русских и русскоязычных жителей Украины и не оставит их без поддержки. Министр подчеркнул, что Москва намерена отстаивать возможность людей сохранять родной язык, культуру и религию. По его словам, западным странам следует учитывать эти обязательства, определяя свои дальнейшие цели в отношении Украины.