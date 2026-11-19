Бывшего президента Украины Виктора Януковича отстранили от власти, когда он выступал против вступления страны в НАТО. На это обратил внимание Владимир Путин в разговоре с журналистами после переговоров в Китае.

«Ведь почему мы обращаем внимание всё время на госпереворот на Украине? Можно как угодно оценивать деятельность президента Януковича. <…> Но он был против вступления Украины в НАТО. Его «снесли» с помощью госпереворота. И сразу появился тезис о вступлении Украины в НАТО», — заявил российский лидер.

Путин вновь связал события 2014 года с вопросом о дальнейшем внешнеполитическом курсе Украины. По его оценке, позиция Януковича в отношении Североатлантического альянса имела принципиальное значение для происходившего в стране.

Президент подчеркнул, что личную деятельность бывшего украинского руководителя можно оценивать по-разному. Однако главным обстоятельством в данном случае он назвал отказ Януковича поддерживать присоединение Украины к НАТО.

Российский лидер также обратил внимание на последовательность событий: после отстранения Януковича от власти вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе вновь оказался в политической повестке.