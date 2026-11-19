Руководство Украины может быть не заинтересовано в прекращении огня из-за необходимости проводить выборы. Об этом Владимир Путин рассказал после переговоров с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Путин объяснил, почему Киев не хочет прекращения огня. Видео © Life.ru

«Складывается впечатление, что нынешние власти в Киеве не хотят прекращения огня, потому что сразу на выборы придётся идти», — заявил российский лидер.

Тема организации голосования на Украине уже становилась предметом разногласий между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский ранее допускал проведение выборов при условии 60-дневного прекращения огня, которое, по его словам, необходимо для подготовки избирательного процесса и обеспечения безопасности граждан.

В Кремле, в свою очередь, выступали против предложенного двухмесячного перемирия, настаивая на необходимости полноценного урегулирования конфликта.