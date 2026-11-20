Россия продолжит защищать права русских и русскоязычных жителей Украины и не оставит их без поддержки. Такую позицию глава МИД Сергей Лавров изложил в интервью для документального проекта «Наше Крещение. Предстоятель».

Дипломат подчеркнул, что Москва намерена отстаивать возможность людей сохранять родной язык, культуру и религию. По его словам, западным странам следует учитывать эти обязательства, определяя свои дальнейшие цели в отношении Украины.

«Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде, ни их язык, ни их культуру, ни их религию, Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться», — сказал он.