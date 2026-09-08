Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие воспринимают Европу как «исчадие ада мировой истории» из-за событий и конфликтов, связанных с европейскими государствами. Такое мнение он высказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава МИД отметил, что на протяжении последних пяти столетий европейские державы развивались в том числе за счёт других стран и народов. В качестве примеров он назвал колониальную политику и рабовладение.

Лавров также возложил на европейские страны ответственность за развязывание двух мировых войн. Кроме того, министр напомнил о походе Наполеона и нападении нацистской Германии на Советский Союз, подчеркнув участие представителей различных европейских государств в этих кампаниях.

Кроме того, Лавров сравнил современную Европу с «сильно раненным зверем», который становится опаснее. По мнению главы МИД РФ, западные страны пытаются сохранить прежнее влияние с помощью санкций, вмешательства в дела других государств и военного давления.