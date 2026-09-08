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Опубликовано 8 сентября, 09:06

Лавров сравнил Европу с раненым зверем, который становится опаснее

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запад, особенно Европа, напоминает сейчас тяжело раненного зверя, который становится только опаснее. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

По его словам, западные страны утратили способность объективно руководить мировыми процессами. Из-за этого они пытаются сохранить доминирование нечистоплотными методами: санкциями, прямым вмешательством и даже военными действиями.

«Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования. В историческом плане Запад, особенно Европа, — это сильно раненный зверь. Он становится гораздо опаснее», — сказал Лавров.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что искусственно сохранить многовековое доминирование Запада больше невозможно. По его словам, западные страны должны отстаивать свои позиции в честной борьбе, однако за всю свою историю они этого делать не умели. Лавров считает, что Запад никогда не жил честно и всегда преуспевал за счёт других. При этом на международной арене укрепляются новые центры силы. Самой мощной и быстро развивающейся державой дипломат назвал Китай.

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Юлия Сафиулина
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