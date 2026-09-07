На бусы менять не будем: Лавров объяснил позицию России по доллару

Россия не отказывалась от использования доллара в международных расчётах, однако не собирается обменивать свои ресурсы на условные «бусы». Данное заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

По словам главы МИД, Москва заинтересована в создании самостоятельных механизмов для торговли и инвестиций. Такие инструменты, отметил он, должны быть защищены от внешнего вмешательства со стороны государств, которые считают Россию противником.

«Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», — сказал Лавров.

Министр отметил, что России необходимо постепенно уходить от финансовых механизмов и валютных инструментов, которые формировались в рамках западной модели глобализации. При этом он подчеркнул, что США, европейские страны и Япония своими действиями сами меняют созданную ими систему.

Выражение «торговать за бусы» отсылает к эпохе колонизации, когда европейские мореплаватели обменивали у местного населения дешёвые украшения на драгоценные ресурсы. В данном случае Лавров применил его для характеристики неравноправного экономического обмена.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать условия, которые поставили бы под сомнение проведение и результаты выборов в Госдуму. По его словам, выборы в нижнюю палату парламента станут одним из ключевых политических событий ближайшего периода. Западные страны, считает министр, ищут поводы для последующей критики российского избирательного процесса.