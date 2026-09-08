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Регион
Опубликовано 8 сентября, 17:20

«Советую запомнить»: Лавров передал Европе жёсткое предупреждение Путина

Лавров напомнил Европе слова Путина об «очень короткой» войне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал европейские страны обратить внимание на предупреждение президента РФ Владимира Путина о последствиях возможного нападения на Россию. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава российского МИД напомнил, что Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы намерений атаковать европейские государства. При этом, по словам Лаврова, российский лидер предупреждал о совершенно ином сценарии в случае агрессии против РФ.

Лавров подчеркнул, что при нападении на Россию конфликт будет носить принципиально иной характер и окажется «очень коротким». Министр добавил, что европейским политикам следует запомнить это предупреждение.

Кроме того, Лавров сравнил современную Европу с «сильно раненным зверем», который становится опаснее. По мнению главы МИД РФ, западные страны пытаются сохранить прежнее влияние с помощью санкций, вмешательства в дела других государств и военного давления.

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На этом фоне в Кремле также заявили об отсутствии у России планов нападения на Европу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заверил его в отсутствии подобных намерений.

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Наталья Демьянова
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