Экономическое противостояние всё чаще становится продолжением военных конфликтов, а торговые ограничения превращаются в оружие борьбы за мировое влияние. Запад использует украинский кризис для сдерживания геополитических конкурентов и пытается помешать формированию нового мирового порядка. Именно в этом глава МИД России Сергей Лавров увидел причину организованной против Москвы войны, о чём написал в авторской статье для газеты «Коммерсантъ».

По мнению министра, мировая экономика и международная безопасность должны работать на укрепление сотрудничества между государствами, а не становиться инструментами политического давления. Однако на практике происходит обратное: после вооружённых столкновений начинаются торговые войны, призванные ослабить соперников и ограничить их возможности на международной арене.

Лавров считает, что именно такая стратегия лежит в основе действий западных государств в отношении России. При этом он связал происходящее с событиями на Украине в 2014 году, когда к власти в стране пришло новое руководство после государственного переворота. Министр напомнил, что накануне смены власти Германия, Франция и Польша выступили гарантами соглашения между тогдашним президентом Украины и оппозицией об урегулировании политического кризиса.

«Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведённого к власти в результате госпереворота в 2014 году», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Отдельно руководитель МИД обратил внимание на отношение западных стран к формированию многополярного мира. По его оценке, усиление государств Азии и Глобального Юга вызывает сопротивление тех, кто привык определять правила международной политики и экономики. Лавров считает, что развивающимся центрам силы фактически пытаются помешать получить влияние, соответствующее их реальному экономическому и политическому весу.

Министр также указал на сохранение колониальных подходов в международных отношениях. По его словам, западные государства не готовы мириться с тем, что всё больше стран претендуют на самостоятельную роль в решении глобальных вопросов.

«Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах», — подчеркнул Лавров.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в неспособности обеспечить выполнение российской части зерновой сделки. По словам главы МИД, черноморская инициатива фактически работала в интересах Киева, тогда как договорённости об экспорте российского зерна и удобрений остались без должного исполнения. Министр также раскритиковал попытки западных представителей свести обсуждение зернового экспорта исключительно к интересам Украины.