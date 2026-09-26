Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 23:55

Лавров обсудил с главой МИД Гайаны расширение сотрудничества

Обложка © МИД РФ

Обложка © МИД РФ

Россия и Гайана намерены развивать контакты по нескольким направлениям. Перспективы двустороннего взаимодействия и актуальные международные вопросы глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Гайаны Хью Тоддом в Нью-Йорке, сообщили в МИД России.

Переговоры состоялись 25 сентября в рамках недели высокого уровня 81-й сессии ГА ООН. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели состояние отношений Москвы и Джорджтауна и высказались за их дальнейшее развитие. В центре разговора оказались также события международного и регионального значения.

Лавров обсудил с главой МИД Судана ситуацию в стране
Лавров обсудил с главой МИД Судана ситуацию в стране

Ранее Лавров обсудил с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем реформу ООН и события в Буче. Глава российского МИД передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Его подготовил Международный общественный трибунал.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar