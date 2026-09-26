Лавров обсудил с главой МИД Марокко отношения Москвы и Рабата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита обсудили развитие двусторонних отношений и региональные кризисы. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в российском МИД.

Стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества Москвы и Рабата. В МИД РФ отметили, что взаимодействие двух стран развивается в соответствии с заявлением об углублённом стратегическом партнёрстве от 15 марта 2016 года.

«Обсуждены приоритетные задачи дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений», — отмечается в сообщении.

Лавров и Бурита также затронули ситуацию в Западной Сахаре и другие региональные конфликты. По данным российского внешнеполитического ведомства, министры подтвердили намерение поддерживать координацию и выступили за урегулирование кризисов политико-дипломатическими методами на основе международного права и Устава ООН.

Ранее Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дином Салемом в Нью-Йорке. Стороны обсудили продолжающиеся боевые действия между суданской армией и Силами быстрого реагирования. Салем поблагодарил Москву за поддержку единства и территориальной целостности Судана. Министры также затронули взаимодействие в ООН, дальнейшее развитие двусторонних отношений, увеличение товарооборота и расширение гуманитарных связей.