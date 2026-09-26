Лавров объяснил, почему согласился встретиться с главой МИД ФРГ в последний момент

Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился на незапланированную встречу с немецким министром иностранных дел Йоханном Вадефулем, поскольку Россия готова выслушивать любых зарубежных коллег. Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, Вадефуль попросил о встрече в последний момент. Российская сторона удовлетворила просьбу, несмотря на разногласия с Берлином.

«Мы никогда не отказываемся от того, чтобы выслушивать любых коллег, включая тех, кто Россию обвиняет во всех смертных грехах», — подчеркнул министр.

Лавров рассказал, что предложил немецкому коллеге изложить цель визита. Тот, по словам главы МИД РФ, зачитал по запискам позицию, которую германские власти и прежде высказывали публично. Ничего нового в ней министр не услышал.

При этом у Лаврова сложилось впечатление, что Вадефуль считал сам факт контакта поводом ожидать уступок от Москвы по Украине. В частности, на встрече обсуждалась безопасность торгового судоходства в Чёрном море.

Глава российского МИД заявил, что Москва разговаривает об этом с заинтересованными странами, включая Индию, Египет и Турцию. Ущерб коммерческим судам он связал с украинскими атаками.

Также Лавров отметил, что ФРГ обвинила Россию из-за дрона в Лейпциге по принципу «хайли лайкли». Соответствующие претензии ему высказал Вадефуль во время 20-минутных переговоров.