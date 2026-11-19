Жители западных стран приезжают в Россию, поскольку считают, что здесь могут реализовать свой потенциал в рамках традиционных культурных ценностей и привычного образа жизни. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Спас», приуроченном к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам главы МИД, в России есть возможности для профессиональной и личной самореализации в самых разных сферах. При этом российским гражданам необязательно уезжать за границу, чтобы добиться успеха.

«Сейчас подумал, что к нам приезжают люди из-за границы, чтобы реализоваться, потому что считают, что здесь в рамках наших традиционных культурных ценностей, нашего образа жизни они могут реализовать свой потенциал», — отметил Лавров.

Он перечислил профессии, в которых россияне могут реализовать себя на родине: от лётчика и фермера до космонавта, спортсмена, священнослужителя и учёного. Министр отдельно подчеркнул, что для этого можно работать и развиваться, говоря на русском языке.

Ранее Лавров заявил о распространении сатанинских* ценностей на Западе. По словам главы МИД, западные страны постепенно отходят от собственных исторических и культурных корней. Он считает, что происходящее в западной культуре, искусстве и литературе заставляет некоторых жителей этих государств задумываться о том, какое будущее они хотят для своих семей.