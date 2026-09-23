Свободное использование русского языка на всей территории Украины должно стать одним из условий долгосрочного урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На заседании Совета Безопасности ООН он также заявил, что нынешние власти в Киеве не могут представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

«Одной из задач специальной военной операции, помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России, является полный учёт прав русских и русскоязычных людей не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины», — сказал министр.

Лавров заявил, что нынешнее украинское законодательство ограничивает использование русского языка в образовании, СМИ, культуре и других публичных сферах. Он напомнил, что соответствующие нормы начали последовательно приниматься ещё в 2017 году. При этом действующий украинский закон о государственном языке не распространяется на частное общение.

Отдельно глава МИД обратился к Декларации ООН 1970 года о принципах международного права. Лавров процитировал её положение о государствах, правительства которых представляют весь проживающий на их территории народ без различия расы, вероисповедания или цвета кожи, и заявил, что Киев этому критерию в отношении жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не соответствует.

Ранее Сергей Лавров исключил возможность торга правами русскоязычных жителей Украины при обсуждении урегулирования. Министр подчёркивал, что соблюдение языковых прав Москва рассматривает не как предмет переговорного обмена, а как одно из принципиальных требований.