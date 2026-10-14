Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал китайскому коллеге Ван И доклад, посвящённый фальсификациям событий в украинской Буче в 2022 году. Передача документа состоялась во время переговоров в Баку, где проходят мероприятия VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщили в российском МИД.

Документ посвящён версии российской стороны о распространении Киевом недостоверных сведений о произошедшем в Буче. Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности российских военнослужащих к гибели мирных жителей. При этом украинские власти и международные расследователи возлагают ответственность за убийства гражданских лиц на российские силы.

Помимо передачи доклада, министры обсудили международную повестку. В частности, речь шла об отношениях с США, украинском конфликте и ситуации вокруг Ирана. Дипломаты обменялись оценками происходящего и рассмотрели перспективы дальнейшего взаимодействия.

Отдельное внимание Лавров и Ван И уделили двусторонним контактам. Они обсудили выполнение договорённостей, достигнутых руководителями России и Китая, а также подготовку предстоящих встреч на высшем уровне.

В российском дипведомстве отметили, что стороны высоко оценили развитие стратегического партнёрства. Москва и Пекин также подтвердили близость либо совпадение своих позиций по рассмотренным международным вопросам.

Ранее Life.ru сообщал, что доклад о событиях в Буче появился на переговорах Лаврова с генеральным секретарём АСЕАН. Во время встречи 13 октября перед иностранной делегацией разместили несколько экземпляров документа «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».