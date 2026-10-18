Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине

Россия проинформировала страны Персидского залива о развитии ситуации вокруг Украины и поблагодарила их за взвешенную позицию по конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Бахрейне.

Особую признательность глава российского внешнеполитического ведомства выразил государствам региона, которые содействуют решению гуманитарных вопросов между Москвой и Киевом.

«Мы поблагодарили наших коллег за их взвешенную, объективную позицию по украинским делам, пробрифинговали их о том, как разворачивается ситуация на данном этапе», — сообщил Лавров.

Министр подчеркнул, что посредническая работа ряда арабских стран помогает организовывать обмены военнопленными, возвращать тела погибших и воссоединять детей с семьями.

По словам дипломата, эта деятельность ведётся спокойно, без публичной рекламы и лишнего внимания. Российская сторона высоко оценивает такой подход к решению чувствительных гуманитарных вопросов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров и глава МИД Кувейта обсудили снижение напряжённости в Персидском заливе. Встреча состоялась 18 октября в Манаме. Стороны подчеркнули необходимость поиска путей деэскалации в стратегически важном регионе.