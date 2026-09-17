Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором поддержку европейскими странами нынешних властей Украины, которые сделали нацизм одной из основ государственной идеологии. Об этом министр заявил на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.

Лавров связал свою оценку в том числе с политикой Киева в отношении русского языка, образования, культуры и СМИ. По словам министра иностранных дел России, ограничения в этих сферах начали последовательно вводиться ещё до начала специальной военной операции.

«Поддержка киевского режима, потому что, как провозгласила (глава ЕК) Урсула фон дер Ляйен, он отстаивает европейские ценности, означает только одно, что Европа вновь готова поддерживать нацизм тех, кто исповедует нацистскую идеологию», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что с 2017 года на Украине принимались законы, менявшие правила использования русского языка в образовании и других сферах. Поддержку этих решений со стороны европейских государств министр противопоставил их заявлениям о защите европейских ценностей.

«То, что Запад с гордостью говорит о европейских ценностях, отстаиваемых Украиной, это позор для Запада», — добавил он.

Life.ru ранее писал, что Лавров обвинил европейские страны в игнорировании ограничений русского языка на Украине. Тогда министр также связал эту тему с заявляемой Брюсселем поддержкой «европейских ценностей».