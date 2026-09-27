Лавров пошутил, что «нацеленность» России на базу Румынии — всё-таки «секрет»

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку назвал «секретом» ответ на вопрос о том, считает ли Москва базу в румынском Девеселу потенциальной целью. Разговор состоялся в Нью-Йорке на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Журналистка румынского СМИ напомнила Лаврову о заявлениях президента России Владимира Путина, сделанных в 2016 году после размещения американской системы ПРО в Румынии. Тогда российский лидер говорил о необходимости ответных мер из-за появления объектов американской противоракетной обороны в регионе. Представительница СМИ поинтересовалась, рассматривает ли Россия Румынию в качестве цели.

«Ну, это ж секрет», — со смехом ответил Лавров.

Американский комплекс Aegis Ashore на базе в Девеселу официально начал работу 12 мая 2016 года. НАТО заявляет, что система предназначена для защиты европейских союзников от угроз со стороны баллистических ракет за пределами евроатлантического региона и не направлена против России.

Москва, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность размещением элементов американской ПРО в Европе.

На той же пресс-конференции Лавров пошутил во время разговора с журналисткой Associated Press. Представительница агентства сказала, что рада вновь видеть главу российского МИД в Нью-Йорке. Министр обратил внимание, что слышит от неё подобное приветствие каждый год. Журналистка согласилась и пояснила, что каждый раз говорит это искренне.