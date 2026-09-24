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Регион
Опубликовано 24 сентября, 16:42

Лавров пошутил о «российской пропаганде» на встрече с Гросси

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о «российской пропаганде» перед началом переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Нью-Йорке.

Обратив внимание на количество людей за столом, Лавров заметил, что российская делегация превосходит команду главы МАГАТЭ по численности.

«Мы превосходим по численности вашу делегацию», — сказал министр.

Гросси в ответ заметил, что в этом нет ничего страшного. После этого собеседники обратили внимание на многочисленных представителей прессы, собравшихся в переговорной комнате.

«Это российская пропаганда», — пошутил Лавров, указав на журналистов.

Встреча проходит в Нью-Йорке, куда российский министр прибыл для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В программе Лаврова — несколько десятков двусторонних контактов с представителями государств и международных организаций.

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Анастасия Никонорова
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