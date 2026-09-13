Лавров пошутил, что журналистам на саммите БРИКС негде было поспать

Сергей Лавров пошутил, что журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели даже негде прилечь поспать. Глава МИД России в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным вспомнил, как представители Кремлёвского пула на предыдущей международной встрече отдыхали прямо на полу.

Речь шла о саммите ШОС в Бишкеке, который посещал президент России Владимир Путин. Из-за плотного рабочего графика уставшие корреспонденты тогда устроились на полу и попытались немного поспать.

Увидев условия работы прессы в Нью-Дели, Лавров в шутку заметил, что здесь такой возможности уже нет.

«Вам тут и прилечь поспать негде. То ли дело в Бишкеке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бортпроводники авиакомпании Air France стали снимать президента России Владимира Путина на смартфоны при встрече в Индии. На распространённых кадрах сотрудники экипажа сначала радостно направили камеры телефонов на российского лидера. Они с интересом разглядывали Путина. Однако ситуация изменилась, когда бортпроводники заметили, что происходящее фиксирует российский репортёр. После этого они сразу разошлись в разные стороны.