Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с лаосским коллегой Салемсаем Коммаситом с шутки о необычном украшении на его пиджаке. Глава российского МИД заметил золотой значок в форме птицы и назвал его «золотым петушком».

«Золотой петушок», — произнёс Лавров, указав на лацкан пиджака собеседника.

Коммасит в ответ обратил внимание на аналогичный значок, прикреплённый к одежде российского министра. С улыбкой он подтвердил замечание Лаврова коротким «Да».

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров пошутил о возможной прослушке во время встречи с представителями Перу. Перед началом переговоров российский министр заметил микрофон у своего коллеги Карлоса Эспы и иронично предупредил его, что разговор могут подслушивать. Эта реплика задала неформальный тон началу встречи. В дальнейшем стороны перешли к обсуждению двусторонних отношений и международной повестки