Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Канады, заблокировавшей участие российской делегации в одном из мероприятий Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ), проявлением полного неуважения к объединению. Об этом министр заявил на Восточноазиатском саммите в Маниле.

«В нарушение правила консенсуса Канада заблокировала участие России в одном из мероприятий АРФ, объяснив свои противоправные действия тем, что для неё важнее обязательства в рамках НАТО. Проявлено полное неуважение к АСЕАН, к её центральной роли в кооперационных процессах Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил Лавров.

По словам министра, канадская сторона поставила свои обязательства перед Североатлантическим альянсом выше принципов взаимодействия в рамках регионального форума. Лавров подчеркнул, что подобные решения противоречат принятому в АРФ порядку согласования.

Речь идёт о мероприятии Регионального форума АСЕАН по безопасности, проходившем 20–23 октября в канадском городе Виктория. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала отказ в доступе российским дипломатам, назвав объяснения Оттавы «детским лепетом».

Ранее Life.ru сообщал о разногласиях вокруг участия Сергея Лаврова в совместной фотографии на международной встрече. 17 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Восточноазиатском саммите в Маниле участники смогли сфотографироваться вместе, несмотря на дипломатические разногласия. Она сравнила ситуацию с октябрьской встречей глав МИД G20, когда ряд западных министров отказались участвовать в общей фотосессии с российским коллегой.