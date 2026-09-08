Лавров признался, что не жалеет о легендарной фразе про «дебилов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не жалеет о своей знаменитой фразе про «дебилов», которая прозвучала во время пресс-конференции в 2015 году. Об этом глава МИД рассказал в интервью Юлии Меньшовой.

При этом дипломат признался, что не испытывает радости от того, насколько широко разошлась его реплика.

«Я не радуюсь, что она «ушла в народ». Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определённых чувств в определённой ситуации. Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» — иностранное слово», — сказал Лавров.

Знаменитая реплика прозвучала 11 августа 2015 года во время совместной пресс-конференции Лаврова и тогдашнего главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра. Пока шёл перевод выступления российского министра на арабский язык, микрофон уловил его тихую фразу со словом «дебилы» и последовавшим нецензурным выражением. Кому именно была адресована реплика, публично установлено не было.

В беседе с Меньшовой глава МИД также отметил, что дипломата невозможно научить реакции на каждую возможную ситуацию по универсальному учебнику. По его словам, понимание того, как вести себя с собеседником, приходит с практическим опытом и во многом опирается на интуицию.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров объяснил, почему не стал регистрировать своё знаменитое выражение в качестве товарного знака. Тогда министр заметил, что резкие слова иногда вырываются в эмоциональной ситуации: «Все мы живые люди. Выскакивает».