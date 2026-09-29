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Опубликовано 29 сентября, 11:09

Лавров призвал изучить военную доктрину РФ из-за планов Польши по Patriot

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров призвал внимательно изучить положения российской военной доктрины, комментируя планы Польши развивать у себя производство компонентов и ракет для системы Patriot. Заявление он сделал на полях XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На этот счёт у нас есть военная доктрина, которую президент Владимир Путин неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа», — сказал Лавров.

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Ранее Life.ru сообщал, что Польша предложила разместить у себя завод по производству ракет Patriot для Украины. Варшава заявила, что готова предоставить для этого свою территорию, если Киев получит соответствующую лицензию от США. Польские власти объясняли инициативу тем, что производство на территории самой Украины может оказаться под угрозой ударов, тогда как Польша рассматривается ими как более безопасная площадка.

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Александра Мышляева
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