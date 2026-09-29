Лавров призвал изучить военную доктрину РФ из-за планов Польши по Patriot

Ранее Life.ru сообщал, что Польша предложила разместить у себя завод по производству ракет Patriot для Украины. Варшава заявила, что готова предоставить для этого свою территорию, если Киев получит соответствующую лицензию от США. Польские власти объясняли инициативу тем, что производство на территории самой Украины может оказаться под угрозой ударов, тогда как Польша рассматривается ими как более безопасная площадка.