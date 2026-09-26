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Регион
Опубликовано 26 сентября, 16:25

Лавров призвал снять блокаду с Кубы и помочь острову с гуманитарной ситуацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Delbars

Россия призывает снять морскую блокаду с Кубы и принять срочные меры для улучшения гуманитарной ситуации на острове. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российского МИД отметил, что Куба сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны США.

«Неотложные меры требуются для выправления бедственной гуманитарной ситуации на Кубе, которая сегодня подвергается беспрецедентному давлению со стороны северного соседа. Подтверждаем солидарность с кубинским народом и правительством, настоятельно призываем снять морскую блокаду Острова Свободы», — сказал Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать кубинские власти и жителей страны. Заявление прозвучало в рамках выступления российского министра на Генеральной Ассамблее ООН, где обсуждаются международные проблемы и вопросы глобальной безопасности.

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Напомним, что на ГА ООН Лавров вступился за Кубу и призвал США снять блокаду и убрать страну из «чёрного списка». Глава российского МИД вместе с руководителем кубинской дипломатии Бруно Родригесом Паррильей обсудили двусторонние отношения. В МИД РФ отметили, что Москва и Гавана намерены продолжать политический диалог и развивать стратегическое партнёрство.

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Полина Никифорова
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