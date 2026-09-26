Трамп открестился от подготовки военной операции против Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым использование американских солдат для военной операции против Кубы. Об этом он сообщил, комментируя данные о подготовке ВС страны к вторжению на Остров Свободы.

Ранее журналисты писали, что США прорабатывают возможную операцию против Кубы и проверяют готовность резервных подразделений к развёртыванию в ближайшие месяцы. При этом Остров Свободы в самом документе прямо не упоминается, но инсайдеры устверждают, что речь именно о нём. В нём прописано, что Южному командованию планируют выделить шесть типов подразделений, включая военную полицию, медиков, инженеров и тыл, которые потребуются через 90–120 дней.