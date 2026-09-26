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Регион
Опубликовано 26 сентября, 14:48

Трамп открестился от подготовки военной операции против Кубы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым использование американских солдат для военной операции против Кубы. Об этом он сообщил, комментируя данные о подготовке ВС страны к вторжению на Остров Свободы.

«Не думаю, что нам понадобятся военные», — сказал Трамп.

Делегация Кубы покинула зал ГА ООН во время выступления Трампа
Делегация Кубы покинула зал ГА ООН во время выступления Трампа

Ранее журналисты писали, что США прорабатывают возможную операцию против Кубы и проверяют готовность резервных подразделений к развёртыванию в ближайшие месяцы. При этом Остров Свободы в самом документе прямо не упоминается, но инсайдеры устверждают, что речь именно о нём. В нём прописано, что Южному командованию планируют выделить шесть типов подразделений, включая военную полицию, медиков, инженеров и тыл, которые потребуются через 90–120 дней.

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Анастасия Никонорова
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