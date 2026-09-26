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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:31

Лавров призвал США и Иран вернуться к Исламабадскому меморандуму

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США и Иран могли бы вновь обратиться к договорённостям, закреплённым в Исламабадском меморандуме. Такое мнение глава МИД России Сергей Лавров высказал на пресс-конференции после завершения своего участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр напомнил, что документ был согласован Вашингтоном и Тегераном на высшем уровне и включал конкретные договорённости. По оценке Лаврова, речь шла о «честной сделке», которую стороны заключали осознанно.

Именно поэтому российский министр считает возможным вновь использовать положения меморандума. Он задался вопросом, почему сторонам не вернуться к уже достигнутым ранее договорённостям.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Вашингтоном и Тегераном. Тема отношений двух стран стала одним из вопросов пресс-конференции Лаврова по итогам работы российской делегации в Нью-Йорке.

Лавров и Аракчи обсудили дипломатические пути урегулирования иранского кризиса
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Накануне стало известно, что Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива. Предложение направили через Катар, выступающий посредником между Тегераном и Вашингтоном.

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Николь Вербер
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