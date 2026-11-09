Министр иностранных дел России Сергей Лавров не планирует участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдёт 3–4 декабря в швейцарском Лугано. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в Вене. При этом Россия не отказывается от участия во встрече и направит своих представителей.

На вопрос журналистов, приедет ли глава российского МИД на заседание, собеседник агентства ответил коротко: «Нет». Кто именно возглавит российскую делегацию вместо Лаврова, пока неизвестно. Официальных комментариев МИД России по поводу состава делегации не поступало.

Ранее власти Швейцарии направили Лаврову приглашение на министерскую встречу. О подготовке мероприятия 2 ноября рассказывал глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис, который в 2026 году председательствует в ОБСЕ. Само заседание состоится 3 и 4 декабря. В Лугано ожидаются представители 57 государств — участников ОБСЕ. Одной из центральных тем станет ситуация с безопасностью в Европе и дальнейшая роль организации в международном диалоге.

Вопрос о будущем ОБСЕ особенно актуален на фоне разногласий между Россией и западными государствами. Ранее Life.ru сообщал, что Лавров не видит способов вывести организацию из кризиса в обозримом будущем. По оценке российского министра, площадка фактически превратилась в место взаимных обвинений.

При этом ещё в сентябре Лавров лично обсуждал подготовку декабрьской встречи с Иньяцио Кассисом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда глава российского МИД даже пошутил, что швейцарского коллегу могут уволить за совместную фотографию с ним.