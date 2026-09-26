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Опубликовано 26 сентября, 00:06

Лавров провёл переговоры с зампредом Руководящего совета Йемена

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с заместителем председателя Руководящего президентского совета Йемена Абдуллой аль-Алими Бавазиром. Об этом сообщили в МИД РФ.

Встреча состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры с Бавазиром стали последними в программе двусторонних встреч Лаврова 25 сентября. Всего за день министр провёл 14 таких встреч.

Лавров обсудил с главой МИД Судана ситуацию в стране
Лавров обсудил с главой МИД Судана ситуацию в стране

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал важной и своевременной встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в Нью-Йорке. Гросси сообщил, что стороны обсудили текущую деятельность Международного агентства по атомной энергии. Ещё одной темой стала роль международных организаций и многостороннего сотрудничества в условиях глобальных вызовов.

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