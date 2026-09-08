Лавров рассказал, кто подарил ему знаменитый свитер СССР

Свитер с надписью «СССР», в котором Сергей Лавров появился на Аляске летом 2025 года, главе МИД РФ подарил товарищ. Об этом дипломат рассказал в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».

«Мне его подарил товарищ. С удовольствием его надел и вышел в нем на Аляске, потому что с американцами, в том числе с выходцами из этого американского штата, нас связывает, среди прочего, и общая память о Второй мировой войне», —заявил министр.

Глава российского МИД привлёк внимание прессы свитером с крупной надписью «СССР» в августе 2025 года, когда прибыл в Анкоридж в составе российской делегации на переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позднее Лавров уже объяснял, что его одежда не содержала тайного политического сигнала и не означала стремления восстановить Советский Союз. По его словам, американской стороне свитер также понравился.

Накануне в Кремле напомнили, что достигнутые в Анкоридже понимания останутся в повестке переговоров. Дмитрий Песков отметил, что вопрос об их применимости зависит в том числе от позиций США и украинской стороны.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший 15 августа 2025 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска), стал первой очной встречей лидеров России и США после начала украинского конфликта. Центральной темой переговоров были возможные варианты урегулирования. Хотя встреча была названа продуктивной и породила так называемый «дух Анкориджа», она не привела к подписанию каких-либо формальных документов или обязывающих соглашений.

Позже оценки сторон разошлись: Москва заявляла, что на встрече обсуждались конкретные американские предложения, с которыми российская сторона согласилась, тогда как Вашингтон — в частности, госсекретарь Марко Рубио — настаивал, что речь шла якобы лишь о «предложениях», а не о достигнутых договорённостях. К годовщине саммита стало ясно, что прорыва добиться не удалось: по мнению российской стороны, причиной стало давление европейских союзников и Украины на Вашингтон.