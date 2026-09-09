Продолжительность специальной военной операции будет зависеть в том числе от действий западных стран в отношении Киева. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава МИД напомнил, что президент России Владимир Путин ранее не стал давать прогнозы о сроках завершения боевых действий. По словам Лаврова, российские войска продолжают продвигаться вперёд, однако дальнейшее развитие ситуации также зависит от решений западных партнёров Украины.

«Многое будет зависеть от того, насколько разумными будут советы, которые хозяева украинского режима ему дают», — подчеркнул Лавров.

Министр заявил, что пока не видит таких рекомендаций со стороны Запада. По его словам, западные страны продолжают призывать Киев направлять больше военнослужащих на фронт.

Лавров также обратил внимание на экономическую ситуацию на Украине. Он связал её состояние с политикой украинских властей и поддерживающих их западных государств.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев допустил завершение СВО к 2030 году. По его мнению, к этому сроку Россия должна добиться поставленных целей и подготовиться к возможным новым угрозам. Депутат также заявил, что ряд стран НАТО усиливает военную подготовку и рассматривает Россию как потенциального противника. После завершения боевых действий, считает Соболев, российским Вооружённым силам потребуется масштабная перестройка с учётом новых вызовов.