Лавров: РФ приветствует желание Восточного Тимора открыть посольство в Москве

Россия приветствует желание Восточного Тимора открыть посольство в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства островного государства Бендиту Фрейташем.

«Надеюсь, что в скором будущем к числу посольств присоединится и дипломатическая миссия Восточного Тимора... У наших друзей такие планы есть, и мы эти планы приветствуем. Как только будут конкретные обращения, обязательно окажем поддержку во всех начинаниях», — сказал дипломат.

Ранее Сергей Лавров высказался о политике новых властей Афганистана. По словам министра иностранных дел России, они достаточно успешно управляют страной и контролируют всю её территорию.