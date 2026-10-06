Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 13:35

Лавров: РФ приветствует желание Восточного Тимора открыть посольство в Москве

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия приветствует желание Восточного Тимора открыть посольство в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства островного государства Бендиту Фрейташем.

«Надеюсь, что в скором будущем к числу посольств присоединится и дипломатическая миссия Восточного Тимора... У наших друзей такие планы есть, и мы эти планы приветствуем. Как только будут конкретные обращения, обязательно окажем поддержку во всех начинаниях», — сказал дипломат.

Сын Мадуро поблагодарил Россию за призыв Лаврова
Сын Мадуро поблагодарил Россию за призыв Лаврова

Ранее Сергей Лавров высказался о политике новых властей Афганистана. По словам министра иностранных дел России, они достаточно успешно управляют страной и контролируют всю её территорию.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar