Лавров: РФ приветствует желание Восточного Тимора открыть посольство в Москве
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Россия приветствует желание Восточного Тимора открыть посольство в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства островного государства Бендиту Фрейташем.
«Надеюсь, что в скором будущем к числу посольств присоединится и дипломатическая миссия Восточного Тимора... У наших друзей такие планы есть, и мы эти планы приветствуем. Как только будут конкретные обращения, обязательно окажем поддержку во всех начинаниях», — сказал дипломат.
Ранее Сергей Лавров высказался о политике новых властей Афганистана. По словам министра иностранных дел России, они достаточно успешно управляют страной и контролируют всю её территорию.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.