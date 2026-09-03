Лавров: Россия не закрывается, но не хочет зависеть от Запада
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Россия остаётся открытой к контактам со всеми странами, которые готовы сосредоточиться на практических интересах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на лектории общества «Знание» в рамках Восточного экономического форума.
По словам главы МИД, Москва не намерена отгораживаться от внешнего мира и готова развивать взаимодействие там, где есть взаимная заинтересованность.
«Безусловно, мы, оставаясь открытыми к контактам со всеми, кто искренне хочет отложить в сторону идеологию, неправильно истолкованную, извращённую политику и сконцентрироваться на естественных интересах, будем развивать отношения», — сказал Лавров. Министр уточнил, что прежде всего речь идёт об экономической и социальной сферах.
При этом Россия, по словам Лаврова, не хочет вновь оказаться в положении, при котором её развитие зависит от отношения западных стран.
Также в ходе своего выступления Лавров заявил, что Москва не станет добиваться от европейских стран отмены санкций и возвращения к прежней модели отношений. Россия не нуждается в одобрении со стороны Европы и не считает необходимым добиваться его через уступки.
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