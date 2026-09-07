Лавров: Россию лишили доллара, но торговать за «бусы» она не станет

Россия не отказывалась от использования доллара в международных расчётах, однако не станет соглашаться на невыгодные условия торговли в случае ограничений со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

По словам министра, Москва выступает за отказ от механизмов и валют, которые формировались в период глобализации по западным правилам. Лавров отметил, что прежние заявления о справедливой экономической системе были забыты после введения ограничений против России.

«Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия будет искать другие инструменты для внешнеторговых расчётов, если использование доллара окажется невозможным.

Образ «торговли за бусы» исторически связан с практиками колониальной торговли, когда местные жители обменивали ценные природные ресурсы на дешёвые товары и безделушки.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия не ставит целью «угробить» доллар, а изменение роли американской валюты связано с действиями самих США. Владимир Путин также отмечал, что Москва не отказывалась от долларовых расчётов, а была вынуждена искать альтернативные инструменты после ограничений со стороны Вашингтона.