Лавров: RT вещает более чем в 100 странах мира на аудиторию почти 1 млрд человек
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Совокупная аудитория RT насчитывает почти миллиард человек, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, материалы телеканала доступны более чем в ста странах мира.
О международном охвате вещателя глава МИД РФ рассказал в интервью руководителям африканских СМИ. Он добавил, что телеканал работает на английском, французском, испанском, немецком, арабском и сербском языках.
Отдельно дипломат отметил популярность аккаунтов RT в китайских социальных сетях. Также он упомянул RT Doc, который специализируется на документальных фильмах.
Ранее Сергей Лавров предупредил, что информационная война Запада против России продолжит обостряться. По оценке министра, западные телеканалы и социальные сети продолжат распространять недостоверные сведения о стране, поэтому рассчитывать на скорое прекращение этого противостояния не приходится.