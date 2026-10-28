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Опубликовано 28 октября, 15:35

Лавров: RT вещает более чем в 100 странах мира на аудиторию почти 1 млрд человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Совокупная аудитория RT насчитывает почти миллиард человек, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, материалы телеканала доступны более чем в ста странах мира.

О международном охвате вещателя глава МИД РФ рассказал в интервью руководителям африканских СМИ. Он добавил, что телеканал работает на английском, французском, испанском, немецком, арабском и сербском языках.

Отдельно дипломат отметил популярность аккаунтов RT в китайских социальных сетях. Также он упомянул RT Doc, который специализируется на документальных фильмах.

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Ранее Сергей Лавров предупредил, что информационная война Запада против России продолжит обостряться. По оценке министра, западные телеканалы и социальные сети продолжат распространять недостоверные сведения о стране, поэтому рассчитывать на скорое прекращение этого противостояния не приходится.

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