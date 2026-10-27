Лавров заявил об обострении информационной войны Запада против России

Информационная война против России в западных СМИ продолжит обостряться. Такой прогноз глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил во время встречи с руководителями ведущих африканских изданий.

По словам министра, на западных телеканалах и в социальных сетях постоянно распространяются недостоверные сведения о стране. Дипломат убеждён, что подобная практика сохранится, а потому рассчитывать на скорое прекращение информационного противостояния не приходится.

«Война эта будет продолжаться, и она, я даже сказал бы, имеет тенденцию к обострению», — отметил Лавров.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не исключил бесконечной информационной войны против России. На форуме «Территория смыслов» в июле 2026 года представителю Кремля задали вопрос о противостоянии с Западом в медиапространстве. Песков признал, что эта борьба носит крайне тяжёлый характер. При этом он выразил сомнение, что когда-либо наступит её окончательное завершение.