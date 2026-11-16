Россию вытесняют с позиций на нефтяном рынке Сербии, также страна сталкивается с давлением в других регионах мира. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС. По его словам, США воплощают доктрину доминирования в мировой энергетике.

«Они [США] гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими, а не Китаем и Россией. Хотя мы ничего там не контролировали, и китайцы тоже, но мы были партнёрами. Нас вытесняют оттуда, нас вытесняют со всех энергетических рынков», — сказал министр.

Ранее Life.ru сообщал, что в октябре акционеры NIS заключили договор о продаже контрольного пакета венгерской MOL. Российские структуры договорились продать 56,15% акций компании. Чтобы завершить сделку, сторонам предстоит получить разрешения регуляторов, в том числе американских властей. Белград также согласовал с венгерской стороной увеличение своей доли примерно с 30 до 35%.