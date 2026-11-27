Товарооборот России и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам 2025 года увеличился на 56%, достигнув исторического максимума. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии выступил на открытии выставки архивных документов и фотографий в Москве, приуроченной к 55-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Лавров назвал Эмираты стратегическим партнёром России. По его словам, Москва намерена и дальше развивать сотрудничество с Абу-Даби по всем направлениям.

Ещё в мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что объём взаимной торговли по итогам 2025 года достиг 14 миллиардов долларов.

Согласно данным посольства Эмиратов в Москве, ОАЭ занимают первое место среди торговых партнёров России в арабском мире. Страны развивают сотрудничество в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, а также наращивают взаимные инвестиции.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин отметил высокий уровень товарооборота между РФ и ОАЭ на встрече с наследным принцем Абу-Даби.