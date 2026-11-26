Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров посоветовал владельцам зарубежных счетов и недвижимости отказаться от мысли, что российские налоговики никогда не узнают об их иностранных доходах. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам Егорова, особый интерес для ведомства представляют граждане, получающие значительные доходы на карты иностранных банков. Даже если зарубежные государства сейчас не передают России определённые сведения, в будущем ситуация может измениться.

«Поэтому мысль о том, что налоговая никогда не узнает, — это близорукий подход», — констатировал глава ФНС.

Егоров подтвердил, что российские налоговики уже получают информацию о сделках с недвижимостью в Объединённых Арабских Эмиратах. Определённые сложности возникали из-за отсутствия российских ИНН в документах о купле-продаже, однако ведомство научилось сопоставлять полученные сведения.

При этом глава ФНС рекомендовал быть готовыми к исполнению налоговых обязательств продавцам недвижимости не только в ОАЭ, но и в других странах.

«Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход», — резюмировал Егоров.

Между тем налоговый контроль расширяется и внутри России. 24 ноября Госдума приняла закон, обязывающий Центробанк передавать ФНС сведения о гражданах, регулярно получающих доходы от других физлиц. При этом в Минфине заверили, что обычная финансовая помощь родственникам сама по себе не станет основанием для проверки.