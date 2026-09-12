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Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:42

Путин оценил возросший товарооборот между Россией и ОАЭ

Путин с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Обложка © kremlin.ru

Путин с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Обложка © kremlin.ru

Товарооборот России и Объединённых Арабских Эмиратов остаётся высоким и продолжает расти. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«В сфере экономики у нас всё в порядке. Торговый оборот большой и растёт», — отметил российский лидер на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Путин завершил серию переговоров в Индии встречей с принцем Абу-Даби
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Также Путин назвал Эмираты одной из самых близких России стран региона. В декабре 2026 года Москва и Абу-Даби отметят 55-летие установления дипломатических отношений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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