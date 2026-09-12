Путин оценил возросший товарооборот между Россией и ОАЭ

Товарооборот России и Объединённых Арабских Эмиратов остаётся высоким и продолжает расти. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«В сфере экономики у нас всё в порядке. Торговый оборот большой и растёт», — отметил российский лидер на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Также Путин назвал Эмираты одной из самых близких России стран региона. В декабре 2026 года Москва и Абу-Даби отметят 55-летие установления дипломатических отношений.